Neto de Neguinho da Beija-Flor morre em troca de tiros em baile funk; no Rio, jovem atingido por bala perdida dentro de casa

Na Baixada, uma das vítimas era neto de Neguinho da Beija-Flor. E no Rio, jovem foi atingido por bala perdida dentro de casa

O Rio de Janeiro voltou a viver um inferno com tiroteios intensos entre a polícia e bandidos, com um saldo de quatro mortos e uma pessoa ferida, na Baixada Fluminense e no Rio. Uma das vítimas do confronto é o neto de Neguinho da Beija-Flor.

Na madrugada do último domingo, Gabriel Marcondes, de 20 anos, participava de um baile funk no Morro da Bacia, em Miguel Couto, Nova Iguaçu, quando foi baleado com outras três pessoas. Ele chegou a ser levado para hospital, mas não resistiu. O corpo do jovem foi sepultado na tarde de ontem, no Cemitério de Nova Iguaçu.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) foram checar a denúncia de um evento não autorizado em uma rua do Morro da Bacia. Ao chegar ao local, foram recebidos a tiros. Além de Gabriel, morreram Mateus da Silva Gomes e um homem ainda não identificado pela polícia. O quarto atingido foi preso em flagrante por tráfico, associação e tentativa de homicídio. A Polícia Civil apura apura as circunstâncias do crime. Segundo a declaração de óbito, a causa da morte do neto de Neguinho da Beija-Flor foi “lesão causada por projétil de arma de fogo”.

Sambista agradece amigos e fãs

Pelas redes sociais, Neguinho da Beija-flor agradeceu o carinho de amigos e fãs, disse que está cuidando da burocracia e que espera Justiça. “Pessoal, agradeço por todas as mensagens de conforto e carinho que estou recebendo de amigos e fãs, por conta da passagem do meu neto Gabriel. Peço desculpas aos amigos por não estar atendendo e nem retornando como ligações, mas estou cuidando da burocracia para o enterro, já que o meu filho PC não está condições de cuidar sozinho de tudo. É um momento muito difícil. A dor é enorme. Peço que orem para que o Gabriel siga um caminho de luz. E espero que a polícia e a justiça cumpram seu papel”, disse o sambista.

Jovem é atingido por bala perdida dentro de casa

E na manhã de ontem, Caio Gomes Soares, de 23 anos, foi atingido por uma bala perdida após levantar da cama para pegar um suco, por volta das 7h, no bairro Catumbi, na Zona Norte do Rio. A vítima morreu nos braços da irmã, de 24 anos. ‘”Ele morreu com um suco na mão”, disse Maria José Gomes de Andrade, mãe de Caio.

Moradores da rua, que fica em frente ao Morro da Coroa, relataram que o tiroteio começou depois que PMs chegaram na comunidade e entraram em confronto com traficantes. A mãe de Caio é doméstica e já estava no trabalho quando a filha ligou para avisar sobre um tiroteio no Morro da Coroa. “Minha família está destruída”, lamentou Maria José.

Formado em Educação Física pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Caio dava aulas para idosos e também realizava eventos. Ele morava com a mãe e a irmã em um imóvel próximo ao Túnel Santa Bárbara, que liga os bairros de Laranjeiras e Catumbi. A mulher, que criou os filhos sozinha, desabafou: “Um menino todo do bem e de repente isso. Sabe? É muito triste porque você vem de outro estado, trabalha em casa de família. Dá toda a educação para seus dois filhos, forma seus filhos (A filha é formada em fonoaudiologia). É muito difícil isso, de repente”, disse a paraibana, que mora no Rio desde os 15 anos.

A PM informou em nota que policiais do 4º BPM (São Cristóvão) e do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram na comunidade para checar uma denúncia que um PM teria ido sequestrado e levado para a favela e foram recebidos a tiros. O sequestro não foi confirmado pela corporação.