Neto Colucci, técnico do Voltaço: “Vamos montar estratégia de vitória sobre o Flamengo”

O Volta Redonda chegou à 11ª rodada da Taça Guanabara – última do turno – dependendo só de si para conquistar o bi da competição. Com 21 pontos, o Esquadrão de Aço lidera, um ponto à frente do Flamengo, seu próximo adversário no sábado, dia 24, às 19h, no Maracanã.

Com isso, o Voltaço, que já está classificado às semifinais, precisa de uma vitória simples para ficar com o título, independentemente dos demais resultados da rodada. Caso empate a partida, terá de torcer para o Fluminense não vencer o Madureira no dia seguinte.

“Infelizmente não tivemos uma boa atuação diante do Bangu, principalmente no primeiro tempo, e não conquistamos os três pontos. Não vamos ficar lamentando, porque seguimos na liderança, realizando campanha positiva e dependemos só da gente para conquistarmos este título da Taça Guanabara”, destacou o comandante Neto Colucci, que ainda falou sobre a preparação para o jogo diante do Flamengo.

“Teremos uma semana cheia de trabalho pela frente. Vamos aproveitar para corrigir os erros que observamos diante do Bangu e montar estratégia de vitória contra o Flamengo. Sabemos que será um confronto muito difícil, contra uma das melhores do Brasil. Temos capacidade de entrar em campo, buscar a vitória e vamos jogar para isso”, complementou Colucci. (Fonte: Site do Voltaço)