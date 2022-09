Naufrágio de embarcação deixa 11 mortos no Pará

Outras oito pessoas estão desaparecidas; lancha que saiu de porto clandestino transportava 82 pessoas e 63 foram salvas

PARÁ – A embarcação que naufragou nesta quinta-feira (8) com 82 passageiros na região de Belém não possuía autorização para transporte intermunicipal e saiu de um porto clandestino, segundo a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Estado do Pará (Arcon-Pa).

A Secretaria de Segurança Pública (Segup) e a Marinha confirmaram 11 mortes e 63 pessoas foram resgatadas ou conseguiram se salvar. Equipes de mergulhadores procuram outras oito pessoas que estão desaparecidas. Ao menos nove embarcações e um helicóptero também são usados nas buscas.

Imagens que circulam em redes sociais e gravadas por um passageiro mostram quando a água começa a entrar no barco.

A embarcação fazia o trajeto entre a localidade de Camará, na cidade de Cachoeira do Arari, no arquipélago de Marajó, para Belém .O naufrágio ocorreu próximo à Ilha de Cotijuba, por volta de 9h30.

A lancha Santa Lourdes é da empresa M. Souza Navegação, que já havia sido notificada pela Arcon por operar sem autorização.

Em nota, a Marinha informou que “equipes de Inspetores Navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) e do Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Xingu” estão realizando buscas no local”.

“Começou a afundar do nada”

Vídeos que circulam em redes sociais mostram relatos de algumas pessoas resgatadas dizendo que a embarcação afundou totalmente com pessoas dentro.

“A hélice parou no meio da baía (do Marajó) e o comandante alertou para ninguém se desesperar, mas a lancha começou a afundar do nada e as pessoas começaram a pular da lancha. Tinha muito idoso e criança na lancha “, relatou um dos passageiros após se salvar.