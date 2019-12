Natal do Novo Tempo ilumina Belford Roxo

Faltando poucos dias para o Natal, a Prefeitura de Belford Roxo começa a iluminar cinco pontos da cidade com luzes, anjos, papai Noel e presépios. A iniciativa, pioneira no município, faz parte do projeto “Natal do Novo Tempo”, que será lançado na sexta-feira, às 18h, na Praça de Heliópolis.

Já a Praça de Heliópolis será toda decorada com luzes vermelhas, brancas verdes e azuis e ícones que representam o Natal, como Papai Noel e a estrela de Belém, por exemplo. Não faltarão o tradicional presépio, que representa o momento do nascimento do Menino Jesus, e a chegada dos Reis Magos (Belchior, Gaspar e Baltazar) para entregar- lhe os três presentes: ouro, incenso e mirra, que demonstram a fé cristã.

O pórtico da cidade será enfeitado com anjos e toda a extensão da Avenida Carvalhaes receberá luzes. O Calçadão da Praça Eliaquim Batista, Centro, ganhará árvore de Natal e papai Noel. O local é um dos mais movimentados do município.

Em outro ponto da cidade, a Praça de São Vicente – uma das maiores do município – também receberá iluminação natalina. No bairro Wona, a praça será enfeitada com uma guirlanda de cinco metros de altura.

O bairro Lote XV não ficará de fora das comemorações, pois a Prefeitura enfeitará as principais ruas do centro comercial e a rodoviária, de onde partem ônibus para diversos locais, incluindo Duque de Caxias.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou a importância do Natal, acentuando que a data representa a união dos povos em torno da mensagem de paz de Jesus Cristo.

“O momento de confraternização e reflexão. Estamos aos poucos resgatando a autoestima dos moradores, pois encontramos a cidade destruída em todos os sentidos. O Natal é mais uma oportunidade de nos solidarizarmos com

as pessoas o ano todo, pregando uma cultura de paz”, acentuou Waguinho, que mantém desde 2017 um bom desempenho no município, conforme os dados apresentados pelo IFGF de 2019, realizados pela Federação das

Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), em que aponta Belford Roxo como a cidade da Baixada Fluminense que mais investiu em infraestrutura em 2018, além de ser a 3ª cidade que mais investiu em todo o estado do Rio de Janeiro.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo