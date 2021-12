Natal de Luz é atração em mais de 20 bairros de Belford Roxo

Em sua terceira edição, o Natal de Luz, em Belford Roxo, está contemplando 21 bairros com decoração. Praças, ruas e avenidas ganharam enfeites como presépio com Menino Jesus e árvores de Natal. Famílias já estão se reunindo nestes locais e vivendo o espírito natalino. É comum ver grupos se reunindo para fotos.

As árvores de Natal e enfeites estão instaladas no pórtico da entrada da cidade, rodoviária do Lote XV e nas praças de Areia Branca, Eliaquim Batista (Centro), Wona, São Vicente, Piam, Caramuru (São Bernardo), Parque Floresta e Parque Afonso, entre outros locais

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou a importância do Natal como uma data em que todas as famílias se reúnem em confraternizações. Ele frisou que há três anos Belford Roxo entra no espírito natalino, celebrando o desejo de dias de paz. “Natal é família reunida elevando o pensamento a Deus. É tempo de alegria. As ´praças e ruas de Belford Roxo estão decoradas, pois, após tanta tristeza com a pandemia, a população precisa voltar a sorrir e resgatar a sua autoestima. E o Natal tem essa magia”, destacou Waguinho.

Crianças se divertem

Acostumado a frequentar a praça do Wona há vários anos, o vigilante Milton de Oliveira, 31, aproveitou o espírito natalino e levou o filho Davi Lucas, 3, para brincar no local e conhecer a decoração. Muito falante, o menino se encantou com o boneco do Papai Noel, que está ao lado do Menino Jesus. “Ando pelo município e percebo que vários bairros estão decorados. Isso é bacana, pois mexe com a nossa autoestima. Belford Roxo está mudando para melhor e fico feliz em poder trazer o meu filho para brincar em uma praça bonita e com enfeites natalinos”, comentou.

Viviane Veloso da Costa também se surpreendeu com a decoração natalina das praças e ruas de Belford Roxo. Ela aproveitou a oportunidade para levar os filhos Ana Clara, 11 anos, e Miguel, 3, para conhecer Papai Noel, Menino Jesus, José, Maria, e outros símbolos do Natal. “Ficou muito bonito. As crianças adoraram”, resumiu Viviane, enquanto observava a movimentação de pessoas tirando fotos.