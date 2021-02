‘Nasci de novo’, diz motorista que saiu ileso de grave acidente

BELO HORIZONTE – Esta foi a primeira coisa que o empresário Thiago Namem, de 28 anos, fez ao perceber que estava vivo e sem ferimentos, depois de conseguir sair pela janela do carro que estava prensado por um caminhão e virado com as rodas para cima. O grave acidente de trânsito envolveu seis veículos, na tarde desta sexta-feira (5), na descida do Anel Rodoviário, no bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte.

O motorista contou que viu um caminhão descendo desgovernado pelo retrovisor do veículo. “Olhei no retrovisor e vi um caminhão azul vindo de lado, meio tombado, vi que ia bater, mas não tinha lugar para desviar. Segurei firme no volante e tirei o pé do freio. Fechei o olho, travei o corpo e deixei o carro descer “, contou.

Ele ainda disse que tudo aconteceu “muito rápido” e que sentiu o carro capotando e batendo no caminhão da frente.

“Quando senti que o carro parou, eu saí rastejando pela janela, que estava aberta. Saí desesperado e agradeci a Deus. Meu carro foi completamente destruído. Eu nasci de novo”, disse Thiago que saiu ileso sem nenhum arranhão.