É de Mesquita o primeiro bebê da Baixada Fluminense em 2020

01/01/2020

Ângelo Gabriel Marques Santos foi o primeiro bebê do ano nascido na Baixada Fluminense e o segundo do Estado do Rio de Janeiro, neste dia 1º, exatamente à 0h02, no Hospital da Mãe, em Mesquita. Já na capital, o primeiro foi o menino Rian, que chegou à 0h01 com 2,860 kg e 49 cm, no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.

Angelo nasceu de parto normal, com 45 centímetros e 2.335 gramas. É o primeiro filho do casal Jorge Antônio Marques, de 39 anos, e a copeira Cíntia Valéria Santos da Silva, que já tem outros filhos, Maicon, de 19, e Juan, de 17. Jorge e a mulher moram na comunidade da Chatuba, em Mesquita.

O pedreiro Jorge ficou emocionado com o nascimento do primeiro filho, em um momento de comemoração. “Foi uma sensação incrível! Vi meu filho nascer, enquanto os fogos estouravam do lado de fora.”

Ao chegar em casa após o trabalho, por volta das 21h, ele encontrou a mulher já sentindo as primeiras contrações. Em seguida, foram para o Hospital da Mãe, onde Ângelo nasceu.

“Foi tudo muito rápido, ainda não estou acreditando. É muita felicidade!”, disse o papai de primeira viagem.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o Hospital Estadual da Mãe de Mesquita foi inaugurado em junho de 2012 e é a principal referência no atendimento de gestantes do SUS com perfil de baixa e média complexidades na Baixada Fluminense.

Em média a unidade realiza 700 partos por mês e registra uma das menores taxas de cesarianas da rede pública estadual (entre 25% e 27%). O hospital tem ambulatório de atendimento pré-natal e maternidade, com 100 leitos de alojamento conjunto, 15 leitos de UI Neonatal e 10 leitos de UTI neonatal, 12 salas de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP), além de leitos de recuperação pós-anestesia, assistência a recém-nascidos e centro cirúrgico.

Gêmeos nasceram em dias diferentes

Já na capital do Rio, o primeiro bebê do ano é o menino Rian, que chegou à 0h01 desta quarta-feira (1°), com 2,860 kg e 49 cm, no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (Av. Pastor Martin Luther King Junior, 10.976 – Acari, na zona norte). Uma curiosidade é que ele é irmão gêmeo de Gabriele, que nasceu no último momento de 2019, às 23h58, com 2,460 kg e 47 cm, portanto nascidos em anos diferentes. Os gêmeos são filhos de Jozeni Silva de Lima e Rodrigo Faustino da Silva.

Já em trabalho de parto, Jozeni chegou ao hospital às 23h10 e seguiu direto para o Centro Obstétrico. Rian e Gabriele são bebês prematuros de 35 semanas de gestação e nasceram de parto cesariano, na presença do pai, Rodrigo, que estava muito emocionado.

Os pais moram em Bangu, na zona oeste do Rio, e têm mais dois filhos. A equipe que fez o parto comemorou a chegada dos irmãos, nascidos com apenas três minutos de diferença. (Fonte: Agência Brasil)