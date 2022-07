Nasceu de novo: capacete salva vida de motociclista em acidente na Baixada Fluminense

Um motociclista atropelado por um ônibus nasceu de novo após ter sido salvo pelo capacete. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (18), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a vítima, que pilotava uma moto, se desequilibrou para evitar um choque com o ônibus. No impacto, a roda do veículo de passageiros passou por cima da cabeça do motociclista. O item imprescindível de segurança evitou um desfecho trágico.

Nas imagens é possível ver que o ônibus vira a esquina quando o motociclista, que vem no sentido oposto e em alta velocidade, se desequilibra e cai bem em frente à roda traseira do coletivo. Ao perceber que o homem está tentando sair debaixo do coletivo, o motorista dá a ré e o rapaz consegue sair.

A vítima não sofreu ferimentos e ficou apenas atordoada devido ao impacto do acidente.