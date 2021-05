Narcomiliciano é preso em evento de pagode na Zona Norte do Rio

Agentes da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) e da 63° DP (Japeri) prenderam, na madrugada desta segunda-feira, o narcomiliciano Carlos de Souza Martins, o Carlinhos do Quitungo, em Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio. Contra ele foi cumprido mandado de prisão por associação criminosa e extorsão.

Segundo a polícia, Carlinhos foi preso dentro de um pagode que descumpria as determinações das autoridades de saúde para diminuir a contaminação do novo coronavírus. A prisão ocorreu após os agentes se infiltrarem entre os frequentadores do evento e constatarem a presença do criminoso.

Carlinhos, segundo inquérito policial, faz parte da milícia comandada por Zaqueu de Jesus Bueno, preso em dezembro do ano passado. Após a prisão do comparsa, ele assumiu alguns pontos dominado pelo bando.

Além da milícia, o grupo se associou à facção criminosa Terceiro Comando Puro e, junto com o traficante Álvaro Malaquias, o Peixão, criaram o “Complexo de Israel”, compreendendo as comunidades de Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta, Cinco Bocas, Pica-pau e adjacências. Fonte: O Dia