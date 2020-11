Na vitória do João, a democracia venceu o terror em Meriti

Edição: Jota Carvalho / HORA H

[email protected]

Uma campanha eleitoral que nada teve a ver com a história política do município, disputa marcada por denúncias de ameaças e presença de homens armados afrontando a liberdade de escolha garantida pelo Estado Democrático e de Direito, chegou ao fim em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, com a vitória do prefeito João Ferreira Neto. Dr. João, foi declarado eleito no meio da noite de domingo pela Justiça Eleitoral com 122.151 votos (56,83%) da votação válida. Ele derrotou a chapa do PSC, encabeçada pelo deputado estadual Leo Vieira, que teve como candidato a vice o também parlamentar deputado Marcos Muller. Vieira. Léo ficou com 43.17%, um total de 92.788 votos.

Dr. João votou na parte da manhã no Jardim Escola Glauber Rocha, bairro Jardim Meriti. Acompanhado da esposa, D. Olga e dos dois filhos Ludmila e Rodrigo, se mostrou emocionado. “Esse, talvez, tenha sido o voto mais emocionante da minha vida. Votar no meu número, na minha coligação, é votar na esperança, na fé e no trabalho”, disse.

Jogo sujo, medo e tensão

Nos últimos dez dias São João de Meriti viveu clima de medo e tensão. O que era para ser uma festa da democracia, ganhou as cores do medo e o tom da intimidação. Adesivos da campanha vencedora eram retirados de carros por homens que faziam questão de mostrar as armas que carregavam na cintura, nítidos gestos de intimidação.

A situação levou o presidente do DEM e da Câmara de Vereadores, Davi Perini Vermelho, o Didê, a oficiar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo envio de forças federais, o que não foi suficiente para tirar homens armados da rua. Na manhã de domingo, por exemplo, um homem conhecido na Baixada Fluminense como André Boquinha e que estava reforçando o apoio ao candidato derrotado, foi visto na Casa do Alemão da Rodovia Presidente Dutra com pelo menos dez homens ao seu redor.

Em um dado momento um membro do grupo virou-se e se dirigiu a outros dois que estavam numa mesa ao lado e deu a ordem para que fossem chamados “mais dois seguranças”. Boquinha, que se apresenta como “empresário”, é dono de um lava-jato em Belford Roxo, mas reside num condomínio luxuoso na Barra da Tijuca.

Também na parte da manhã um policial militar à paisana foi preso com material de campanha do candidato derrotado, e, na parte da tarde, uma equipe do jornal O Globo foi ameaçada por um grupo com adesivo de Leo Vieira no peito. O grupo se dispersou com a intervenção de Policiais Militares, mas antes um dos “cabos eleitorais” disse ao repórter Cleber Junior: “Quem vai virar notícia é você”. (Fonte: Elizeu Pires –

https://elizeupires.com/)

“Faremos o melhor segundo mandato da história da nossa cidade”

Após a vitória e reeleição, João Ferreira Neto publicou nota de gratidão em seu perfil no Facebook. Confira.

“Quero agradecer a Deus por permitir que o bem vencesse essa eleição. Não foi fácil, afinal enfrentamos várias forças políticas contrárias ao nosso projeto que sempre foi e será o de fazer Meriti avançar para o progresso. Agradeço a todos os que nos ajudaram nesta caminhada, doando o suor e o coração para que o 25 vibrasse nas urnas. Agradeço minha equipe e minha família e a todos os eleitores de São João de Meriti por participarem deste ato democrático. Fui eleito com 122.151 mil votos, mas sempre governarei para todos. Amo Meriti e o povo meritiense e com muita alegria no coração digo que vou trabalhar com dedicação e carinho para que a “Glória da segunda casa seja maior do que a da primeira”. Faremos o melhor segundo mandato da história da nossa cidade. Obrigado. Gratidão de todo o meu coração”.