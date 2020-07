‘Mutirão nos Bairros’ deixa Bom Pastor, em Belford Roxo, de cara nova

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou o bairro Bom Pastor, que está recebendo uma série de benefícios através do programa “Mutirão nos Bairros”, que faz o trabalho de saneamento, drenagem, pavimentação e iluminação. O valão que corta a Estrada de Belford Roxo – a principal via da localidade – foi canalizado, evitando assim enchentes em épocas de chuvas.

Durante a visita, o prefeito, que estava acompanhado pelos vereadores Nelci Praça (presidente da Câmara Municipal) e Rodrigo Com a Força do Povo, percorreu diversas ruas e destacou que o bairro ficou muitos anos abandonado. “Entramos com uma força-tarefa no Bom Pastor. A Estrada de Belford Roxo, por exemplo estava toda esburacada. Estamos fazendo o recapeamento. O valão, que mede cerca de 700 metros de comprimento, está fase final de canalização. No local faremos uma área de lazer. Além disso, pelo menos 30 ruas estão sendo concretadas e pavimentadas. Todas as ruas do bairro terão iluminação de led”, concluiu Waguinho, que visitou ainda a Rua Jequitibá Mimoso para verificar o problema de vazamento de esgoto.

Na Rua Projetada B, o prefeito foi recebido pelos moradores. Waguinho explicou que em uma área que estava abandonada será construída uma praça. Além disso, a via também ganhará novo asfalto. “Estamos com frente de obras em diversos bairros, além do Bom Pastor, como Jardim Redentor, Jardim Gláucia, Parque São José e Lote XV, por exemplo. Durante 30 anos o município ficou estagnado. Em três anos já fiz muita coisa e vou fazer mais”, sentenciou Waguinho.

Moradora da Estrada de Belford Roxo, a empregada doméstica Maria de Fátima Ferreira da Silva, 39 anos, destacou que o Bom Pastor estava abandonado. Ela recorda que quando chovia forte o valão que fica ao lado UPA (Unidade de Pronto Atendimento) transbordava. “Alagava diversas ruas. As obras vieram para melhorar. Tem o transtorno, mas isso passa logo. Estou muito feliz com as melhorias que o bairro está ganhando, finalizou.

Reportagem: Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Belford Roxo.