Mutirão em São João de Meriti realiza centenas de testes rápidos na população

Com cerca de mil testes realizados, São João de Meriti promoveu um mutirão para realizar testes rápidos de covid-19 na cidade. Dispostos em filas únicas e distantes umas das outras, centenas de pessoas passaram pelo procedimento ontem, de forma segura e organizada.

A vigilante Alessandra Honorato (46), e o esposo, o pintor Jorge Nascimento (48), assistiram à live do prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, em sua rede social, informando aos meritienses sobre a ação e decidiram comparecer.

“Eu estava há uma semana querendo realizar o teste e resolvi fazer, graças a Deus o resultado foi negativo. É uma iniciativa muito boa, assim evita que a doença se espalhe”, contou Alessandra.

Em entrevista aos jornalistas, Dr. João explicou que a prefeitura segue trabalhando para testar ao máximo a população, “As pessoas que preferirem também podem fazer o teste em qualquer um dos postos de saúde ou através dos agentes comunitários de saúde e é importante dizer que este evento é mais uma ação no combate ao coronavírus, estamos no caminho certo”, declarou.

Endossando as palavras do prefeito, a secretária municipal de Saúde, Marcia Lucas, explicou que a pasta está traçando um perfil epidemiológico de São João de Meriti, ou seja, está mapeando a cidade em busca das pessoas que estão com sintomas, intensificando os cuidados no locais que mais precisam.

Ação em outros bairros

Sobre o mutirão de hoje, Marcia Lucas informou que estudam realizar mais vezes em outros bairros da cidade. “Vamos analisar como foi a testagem desta sexta-feira, dependendo de como tiver sido, podemos vir a fazer em outros locais como os bairros do Centro e de Coelho da Rocha, sempre priorizando as regiões com baixo índice de resultados positivos, porque ali pode ter demanda reprimida, casos em que o vírus não apareceu ainda, mas existe”, completou.

A secretária de Saúde anunciou também que a partir de hoje os Programas de Saúde Melhor em Casa e Consultório de Rua vão passar a realizar os testes rápidos para covid-19.

No evento de ontem, os pacientes que apresentaram resultados positivos foram encaminhados ao médico para que fizessem outros exames complementares, além de receberem medicação na hora. Em caso de urgência, compareça à emergência 24h da cidade, que fica na UPA Jardim Íris, na Av. Comendador Teles, s/n, Jardim Íris.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti.