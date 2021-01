Mutirão do Detran.RJ oferece 4,7 mil vagas neste sábado

Para compensar o período em que o atendimento nas unidades teve de ser suspenso em função da pandemia de Covid-19, o Detran.RJ realiza hoje, o 15º mutirão de serviços. Serão oferecidas, ao todo, 4,7 mil vagas, sendo 3,2 mil para os serviços veiculares e 1,5 mil vagas para habilitação. Só para o serviço de transferência de propriedade haverá 2,5 mil vagas. Com agendamento prévio para evitar aglomerações, o atendimento será das 8h às 14h nos postos de vistoria, e das 10h às 16h nas unidades de habilitação.

Para ser atendido no mutirão, é preciso agendar o serviço pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. As vagas foram disponibilizadas ontem.

“Para reduzir a demanda represada, vamos disponibilizar 4,7 mil vagas para os diversos serviços veiculares e de habilitação. Além disso, daremos continuidade à entrega de documentos emitidos nas unidades do Poupa Tempo que estão fechadas. Realizaremos mutirões até zerarmos essa demanda”, destacou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Os serviços veiculares poderão ser agendados em 24 postos de vistoria de todas as regiões do estado. São eles: Parada de Lucas, Ceasa, Nova Iguaçu, Niterói, Reduc, Itaboraí, Vila Isabel, Machado de Assis, Infraero, São João de Meriti, Nilópolis, Queimados, Belford Roxo, Mesquita, Campos I, Volta Redonda, Teresópolis, São Pedro da Aldeia, Bom Jesus de Itabapoana, Petrópolis, Barra do Piraí, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu e Miguel Pereira.

Unidades

Já os serviços de habilitação serão oferecidos nas seguintes unidades: sede do Detran (Centro do Rio), Barra da Tijuca (Aerotown), Niterói (Fonseca), Petrópolis, São João de Meriti (Vilar dos Teles), Araruama, Campos I, Magé, Paty do Alferes, West Shopping e Volta Redonda.

O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas e consequente aglomeração, o que não é o desejável neste período de pandemia. O departamento também pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.

Entrega de documentos

Hoje, o usuário também poderá retirar documentos emitidos nas unidades do Rio Poupa Tempo de Caxias, Bangu e São João de Meriti, que fecharam no fim de dezembro. Não há necessidade de agendamento.

Quem teve documentos emitidos no Poupa Tempo de São João de Meriti pode retirá-los das 8h às 17h na unidade do Detran de Vilar dos Teles (Rua Aldenor Ribeiro de Matos 175 – Shopping dos Jeans).

Os usuários que fizeram habilitação ou identidade no Poupa Tempo de Caxias podem procurar o posto de Magé (Avenida Simão da Motta 369, Centro), também das 8h às 17h.

Já quem fez o pedido no Poupa Tempo de Bangu deve ir das 10h às 19h ao posto de Campo Grande (West Shopping – Estrada do Mendanha 555, loja 3, G2). Para evitar aglomerações, o departamento não estipulou prazo para o usuário retirar seus documentos. O atendimento será mantido pelo tempo que for necessário.