Mutirão de tarifa social deixa conta de luz mais barata em Belford Roxo

A Light, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, realizou um mutirão de tarifa social no bairro Sargento Roncalli. Com o benefício, a conta de luz pode ficar até 65% mais barata. No local foi feito o Cadastro Único para os clientes da Light que não possuíam o NIS (Número de Identificação Social), o cadastro na tarifa social para os que já possuem e têm direito ao benefício e a pesagem para ficar em dia com a saúde, que é um dos critérios para o CadÚnico. Ainda no evento, a população pôde trocar suas lâmpadas incandescentes e fluorescentes por até seis de led, que são mais econômicas e agendar para fazer a substituição de geladeira antiga por uma nova e eficiente.

A intenção do mutirão é a de aproximar o Cadastro Único dos moradores da comunidade, pois alguns têm dificuldade em ir aos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e depois na Light. O desconto da tarifa social varia de acordo com a faixa de consumo de energia. Isso quer dizer que quanto menor for o consumo, maior será o desconto na conta, fazendo assim com que o morador seja mais consciente. Quem consome acima de 220 KWH não se enquadra no perfil para requisitar a tarifa social.

A tarifa social é um direito do cidadão que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) da previdência social; faz parte do Cadastro Único para programas Sociais; ou que tenha alguém com problemas de saúde em casa que necessite de aparelhos médicos na residência.

Mais economizar

Fabiana da Silva, 38 anos, já possui o benefício há dois anos. Ela aproveitou o mutirão para trocar seis lâmpadas e ainda agendar para a substituição de sua geladeira. “Depois que me inscrevi na tarifa social passei a economizar mais e gastar menos luz em casa”, disse. Já Daise Reis, 52, fez o cadastro para o projeto no mutirão. “Essa parceria da Prefeitura com a Light beneficia muito a gente que podemos ter todos os serviços em um único lugar”, resumiu Daise que trocou duas lâmpadas e fez o agendamento para a substituição da geladeira.