Mutirão de cirurgia da Catarata já beneficiou mais de cinco mil pessoas em Belford Roxo

Vídeo mostra os médicos em um dos procedimentos cirúrgicos/Divulgação

O Mutirão de Cirurgia da Catarata em Belford Roxo continua dando bons resultados. A Secretaria de Saúde está agendando consultas de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, no Complexo Regulador, que fica na Avenida Benjamin Pinto Dias, 610, Centro, 1º andar.

O morador deve levar a cópia da identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). O médico especialista dará o diagnóstico. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para a medição de lente e posteriormente cirurgia. O projeto já beneficiou mais de cinco mil pessoas.

Demanda grande

De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, a demanda para esse tipo de serviço sempre foi grande. “Para suprir o atendimento na especialidade fizemos um convênio, que contempla os os pacientes também a cirurgia de catarata. Tudo de maneira gratuita. E ainda levamos e buscamos os pacientes de van na clínica com acompanhante”, explicou Waguinho.

O secretário de Saúde, Christian Vieira, garantiu que uma equipe da Saúde acompanha todos os pacientes nos processos. “Realizamos de 150 a 200 operações por semana. Com isso, acabamos com as grandes filas”, concluiu.