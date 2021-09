Músico de Nova Iguaçu desaparece após realizar show na Zona Sul do Rio

Johnny Alves da Silva Dias, de 29 anos, está desaparecido há 10 dias depois de cantar em um show no Takada Carioca Sport Bar, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, no dia 17 de setembro. Morador de Nova Iguaçu, ele é barbeiro e trabalha em um salão no bairro Ponto Chic, onde mora, e nos finais de semana, há cerca de três meses, se apresentava como vocalista no grupo de pagode “Q A+”.

A família fez um apelo nas redes sociais por informações sobre o paradeiro de Jonny. A irmã do rapaz disse que a única pista existente é de que ele saiu do bar depois da apresentação, mas que um dos amigos do músico deu uma versão contraditória sobre o que teria acontecido depois disso.

“O que está confundindo a nossa cabeça é que o amigo dele afirmou que deixou ele no ponto de ônibus e depois de quatro dias, quando foi confrontado, falou que meu irmão entrou em um carro. E para onde foi a gente não sabe. Só que todo mundo voltou para casa, menos ele”, conta a maquiadora Érika Alves da Conceição, de 32 anos.

O desaparecimento de Johnny foi registrado na 58ªDP (Posse), e segundo a Polícia Civil, o caso foi encaminhado para o setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso.