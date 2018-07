‘Música na Natureza’ terá jazz no Parque Natural de Nova Iguaçu

Foto: Divulgação/PCNI

Preservar a natureza, reunir o som da floresta com suaves acordes de muita música boa e tornar o Parque Natural de Nova Iguaçu ainda mais frequentado. Esse é um dos objetivos da quarta edição do ‘Música na Natureza’, que acontece no domingo (29), às 10h, em plena concha acústica do parque, com a banda Baixada Jazz Quarteto. A ideia é realizar o evento sempre na primeira semana de cada mês.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA SEXTA (27) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.