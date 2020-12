Música clássica na Baixada: Queimados terá concerto de Natal nesta quinta

Quadra da Escola Metodista será palco de concerto natalino com entrada gratuita e transmissão ao vivo pela internet

Uma quinta-feira de muita cultura e lazer inspirados pelo espírito de Natal vai animar a cidade de Queimados. A partir das 14h, uma programação especial da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa em parceria com a Prefeitura de Queimados e a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro acontecerá nas dependências da Escola Municipal Metodista, no bairro Pacaembu.

Além da exibição do filme infantil Liga do Natal no Teatro da instituição – com assentos reduzidos e portas abertas -, o evento também contará com um concerto especial idealizado pela Ação Social pela Música do Brasil (ASMB) na quadra da escola. Criada pelo Maestro David Machado há 26 anos, a organização não-governamental visa a inclusão social e a formação da cidadania, através do ensino da música clássica para crianças e jovens de comunidades.

Medidas de higiene

“É uma alegria muito grande receber uma iniciativa desta magnitude em nossa cidade. Sabemos que o momento é de precaução contra a Covid-19 e, por isso, o evento terá medidas de higiene e restrição de ocupação, além de transmissão online”, afirmou o secretário da Semuctur, Marcelo Lessa.

Música como ferramenta de transformação

A Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro (OSJRJ), fruto do programa Ação Social pela Música do Brasil, é composta por 55 jovens com idade entre 15 e 24 anos e, em sua grande maioria, residentes de comunidades do Rio. Alguns desses talentos, inclusive, já se apresentaram recentemente em concertos na Alemanha, Holanda, Suíça e nos Estados Unidos.

“O objetivo da OSJRJ é dar suporte aos jovens músicos, aperfeiçoando a prática orquestral e conduzindo-os à universidade e à profissionalização. Em nome da gestão municipal, agradeço a parceria da Danielle Barros e toda sua equipe”, declarou o subsecretário da Semuctur, Leandro Santanna.

A orquestra tem realizado apresentações no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, na Sala Cecília Meireles, no Centro Cultural do Banco do Brasil, em escolas e universidades. Também exerce um papel relevante através da divulgação da música clássica nas comunidades do Rio de Janeiro, executando amplo repertório.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Queimados;.