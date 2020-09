Música autoral: “Que Mundo é Esse?”, pergunta Marlye Ferreira

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Sempre atenta à conjuntura social e política, aos movimentos sociais e culturais, inquieta com o caos que se instalou com a pandemia, a cantora sul fluminense de Samba, MPB e gospel, Marlye Ferreira, traduziu tudo isso na música autoral “Que Mundo é Esse?”, inédita e em carreira solo, que será lançada em todas as plataformas de streaming, no dia 02 de outubro, com produção da ADR de Tiago Adrenas.

A música sempre esteve presente em sua vida, principalmente quando acordava ao som do trombone e do trompete dos dois irmãos, mas deixou seu sonho adormecido quando cursou a Faculdade de Ciências Biológicas e ingressou no Magistério. Marlye também caminhou pela literatura e é autora de três livros que falam sobre mulheres, questões sociais e raciais – “Recordar – Trazendo de volta ao coração”, “Escrito na Pedra” e “Alma – Projeto Identidade (antologia poética)”.

Mas a paixão pela música nunca ficou esquecida. Havia sempre Elza Soares, Elis Regina, Emílio Santiago, Marisa Monte, Dionne Warwick, Aretha Franklin, Ivone Lara e Gal Costa. Em 2017 foi selecionada pelo Festival Internacional das Compositoras Sonoras e com a família já bem cuidada, partiu para a “realização de sonho – cantar”.

A cidade símbolo da modernidade, Volta Redonda, exportou aço e a voz versátil de Marlye Ferreira, que já tem em seu currículo as canções “Imaginei”, “Esta Mulher Sou Eu” e “Guerreira e Valente”. Agora, vem para nos encantar, contar e cantar “Que Mundo é Esse”.