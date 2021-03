Musa da São Clemente morreu de embolia pulmonar, afirma laudo

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que Tuane Rocha, musa da São Clemente, morreu de causa natural, vítima de embolia pulmonar. A passista de 38 anos foi encontrada sem vida no banheiro de sua casa, na última terça-feira (16), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Álvaro Rocha, de 71 anos, pai da musa, esteve no Instituto Médico Legal (IML) para a liberação do corpo e disse que, durante três dias, a mãe de Tuane, Eva Moreira da Silva Rocha, de 66 anos, tentou falar com a empresária. Sem saber notícias da filha, a dona de casa saiu de Cordovil, na Zona Norte, para ir até a residência dela. Chegando lá, encontrou Tuane caída perto do banheiro da suíte.

“Quando a minha esposa abriu a porta (ela tinha uma cópia da chave) e entrou no quarto, ela viu a Tuane já sem vida. Ela entrou em desespero e chamou os vizinhos. Infelizmente, minha filha já estava sem vida. De repente, ela pode ter passado mal, escorregou, caiu e bateu com a cabeça. O síndico olhou na câmera e não viu nada de anormal”, contou o pai.

Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens a Tuane. A rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis, Raíssa de Oliveira, lamentou a morte da amiga e disse que a musa era uma pessoa alegre e cativante.

O presidente da agremiação, Renato Almeida Gomes, onde ela desfilou por seis carnavais, se pronunciou. “A Tuane foi uma das pessoas mais marcantes quando falamos das musas e destaque da São Clemente. (…) Ficam as melhores lembranças de uma pessoa muito especial”.

Homenagem da filha

Nas redes sociais, a filha de Tuane, Jennifer Rocha, de 25 anos, que vive na Austrália, prestou homenagem à mãe postando uma foto das duas juntas.

“Para sempre, te amo”, escreveu na legenda.

Já em outro post, escreveu: “Mãe: palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria! Sou pessoa de sorte por ter sido escolhida para ser sua filha! Obrigada por ter você.”

Grife e biografia

Amigos lembraram que Tuane tinha acabado de inaugurar uma marca de roupas e assinou recentemente um contrato com uma editora para lançar uma biografia.

No mundo do samba, Tuane é lembrada como uma passista que fez história na Sapucaí.

Homenagens

Artistas e escolas de samba prestaram homenagens a Tuane nas redes sociais, entre os quais Neguinho da Beija-Flor, o perfil oficial da São Clemente, Acadêmicos do Cubango e Paraíso do Tuiuti. Ela desfilou por essas agremiações como musa e destaque de abre-alas.

“Meu Deus, inacreditável que nossa querida Tuane Rocha se foi!! Excelente profissional, estivemos juntos em vários shows. Ficam a saudade e a lembrança dessa pessoa alegre e sorridente!! Descanse em paz!! @tuanerocha”, escreveu Neguinho da Beija-Flor.

Dudu Nobre também lembrou alguns trabalhos com a musa e prestou sua homenagem.

“Faltam palavras para descrever tanta tristeza nesse momento. @tuanerocha_ vc vai deixar muitas saudades! Excelente mãe, pessoa do bem e uma das maiores profissionais que vi na minha vida. Meus mais sinceros sentimentos à família. Vai na fé, sambando e encantado a todos no plano superior!”

Raíssa de Oliveira, rainha de bateria da Beija-Flor, também lamentou a morte da amiga pelas redes sociais: “Recebi a pior notícia. A filha, a mãe, a profissional, que é uma mulher de fibra, não estaria mais entre a gente. Para mim está sendo um choque. Tantos palcos dividimos juntas, tantas viagens, muitas conversas e risadas. Vá com Deus, minha eterna amiga. Vá com sua alegria e chegue aí no céu sambando, que é o que você amava fazer.”

O blogueiro de carnaval Dam Menezes também se manifestou sobre a morte de Tuane.

“Tuane é luz! Seu sorriso, sua presença, seu samba, sua beleza e seu carisma refletiam luz. Foi mãe aos 13 anos e, desde nova, teve que sambar para trazer sustento para casa. Os contrastes de vida de Tuane a faziam ser única e especial. Sua história é o retrato de um Brasil que grita: ‘Ollhem para a mulher! Olhem além da superfície’. Respeitem, valorizem e deem oportunidades. Tuane representa a Sapucaí, o samba, o Rio, o Brasil e a mulher. Sua história vai ficar para sempre”, escreveu.

Tuane trabalhava com o carnaval o ano inteiro e, de acordo com amigos, fazia shows na Europa e na Ásia.

