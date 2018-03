Mulherada de Belford Roxo tem aulas de defesa pessoal

Foto: Reprodução/Internet

As atividades voltadas para o mês da mulher não param em Belford Roxo. A Prefeitura, através da Secretaria de Esporte e Lazer, promove nos próximos dias 12, 19 e 26 de março e 9, 16 e 23 de abril o projeto “Mulheres em Ação”, que consiste em aulas gratuitas de defesa pessoal para as mulheres da cidade. O curso acontece na Vila Olímpica, que fica na Rua Lecílio, s/n, bairro Nova Piam, das 18h às 19h30min e será ministrado pelos professores Jeferson Vieira, Arnaldo Rogério, Cláudio Leonardo, Ademir Gonçalves, Alex Silva, Fábio Vom e Edinelson Lemos. Os interessados em participar, podem se inscrever na Vila Olímpica, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, munidos com identidade, CPF e comprovante de residência.