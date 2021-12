Mulher vai em cana no Galeão com cocaína diluída em cachaça

Agentes da Polícia Federal e da Receita Federal prenderam na última terça-feira (14) uma mulher que tentava embarcar com cocaína diluída em cachaça no aeroporto do Galeão, no Rio. A passageira de 29 anos é de Macapá e iria para Toulouse, na França.

Os 5 kg de cocaína estavam diluídos dentro de garrafas de cachaça. Eles misturaram o líquido a uma substância que fica azul quando reage com a cocaína, comprovando a presença da droga.

A mulher foi levada para superintendência da Polícia Federal do Rio e vai ser encaminhada para um presídio. Ela vai responder por tráfico internacional de drogas e pode pegar até 15 anos de prisão.