Mulher morre baleada no Alemão e é a 19ª vítima de confronto na Zona Norte do Rio 

Uma moradora do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, é a 19ª pessoa morta no confronto entre policiais e traficantes na região da Zona Norte do Rio. Solange Mendes da Silva, de 49 anos, foi baleada na cabeça hoje (22), numa rua da região conhecida como Caixa D’Água.

A Polícia Militar continua no complexo após a operação realizada na última quinta-feira (21), em conjunto com a Polícia Civil, que deixou 18 mortos, entre eles o cabo da PM Bruno de Paula Costa, 38, e uma mulher que visitava a comunidade. Solange foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na região, mas não resistiu ao ferimento. Ela era dona de uma pensão na comunidade e morava no Largo da Vivi, na região da Caixa D’Água.

O porta-voz da PM, tenente-coronel Ivan Blaz, informou que a mulher foi atingida numa das ruas do Alemão por disparo de criminosos. “Ela hoje passou ao lado dos policiais que estavam derrubando uma barricada colocada por criminosos, cumprimentou os policiais. E, inadvertidamente, criminosos atacaram esses policiais, atingindo a senhora Solange, que caiu diante dos policiais. Ela foi socorrida ainda, mas não conseguiu resistir. Mais um caso lamentável.

Poderio bélico dos criminosos é estarrecedor

O tenente-coronel Ivan Blaz afirmou ter ficado estarrecido com o poderio bélico dos criminosos do Complexo do Alemão. Segundo o oficial, a munição utilizada por agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) a polícia de elite da corporação, acabou nas duas primeiras horas de confronto com os suspeitos. O tiroteio durou mais de 13 horas.

Em imagens que circulam nas redes sociais, moradores mostram becos da favela com uma grande quantidade de munição espalhadas pelo chão. Além dos mortos alvejados, cápsulas que seriam de fuzil ao lado deles e muita destruição durante o confronto.

PM morre após ser baleado em Nilópolis, na Baixada Fluminense

Também na noite da última quinta-feira (22), o cabo Paulo Taveira, 31 anos, lotado no 20ºBPM (Mesquita) morreu após ser atacado por criminosos enquanto realizava patrulhamento na Rua Benjamin Constant, no Nova Cidade, em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

O militar chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu. A PM informou que cabo Taveira estava na corporação desde 2014. Ele deixa um filho. Em nota, a instituição lamentou a morte do agente e informou que o policiamento na região onde ocorreu o crime foi reforçado. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso.