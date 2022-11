Mulher morre atropelada ao tentar ajudar vítimas de acidente na BR-040

Um acidente grave deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas por volta das 11h desta quinta-feira (3) no km 68 da BR-040, altura do bairro Araras, em Petrópolis, Região Serrana do Rio.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que houve um capotamento na via seguido de um atropelamento e uma colisão envolvendo cinco veículos. Três dos carros eram de passeio, além de uma picape e um furgão.

De acordo com a PRF, a mulher morreu após parar para ajudar as vítimas do capotamento. Ela dirigia um dos veículos envolvidos na colisão. Uma outra pessoa teve ferimentos graves e outras três, ferimentos moderados a leves. Não foram divulgadas informações sobre a identificação das vítimas e nem para onde elas foram socorridas.