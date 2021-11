‘Mulher-Gato’ foi ‘banida’ da Maré depois de  esposa de chefe do tráfico descobrir traição

A transexual Luana Rabello, conhecida como “Mulher-Gato”, foi proibida de entrar no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. É o que aponta investigação da Polícia Civil. Após diversos roubos, ela foi presa no dia 21 de outubro e contou aos agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) que a proibição de entrar na comunidade aconteceu depois que ela foi ameaçada pela mulher de um traficante que descobriu sobre o relacionamento de seu marido com ela. A criminosa disse ser amante de chefes do tráfico da região.

A prisão de Luana pode ajudar a polícia a conseguir mais informações sobre traficantes do conjunto de favelas da Maré, na Zona Norte do Rio.

Segundo o delegado Marcus Vinícius Amin, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a polícia estava monitorando Luana para cumprir um mandado de prisão contra ela por roubo. Segundo ele, informações no celular dela podem ajudar no inquérito sobre o tráfico de drogas da Maré.

A Mulher-Gato, segundo a polícia, é muito famosa e conhecida no Baile da Disney, no Complexo da Maré, em uma das regiões dominadas por traficantes ligados ao Terceiro Comando.