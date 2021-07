Mulher forja próprio sequestro e do filho para pedir resgate ao marido

Raimunda Souza, de 43 anos, foi presa em flagrante por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) por forjar o próprio sequestro e do filho, de 3 anos de idade, para pedir resgate de R$ 70 mil ao marido. A golpista foi liberada e vai responder pelo crime de extorsão em liberdade.

Segundo a polícia, a mulher saiu de casa com o filho, alegando que o levaria a uma consulta médica. Horas depois, enviou mensagens ao marido, alertando que havia sido sequestrada com a criança e que os bandidos exigiam resgate para liberá-los.

Ela ainda colocou o filho chorando ao telefone, para dar credibilidade ao golpe. No entanto, ao acionar a DAS, o marido descobriu o filho estava com a mãe em um shopping. “Fizemos as diligências dentro do shopping e, por volta das 18h, nós a encontramos com a criança na praça de alimentação. Sem nenhum tipo de sequestro, sem estar ameaçada. Ela estava tranquilamente sentada com a criança”, disse o delegado Cláudio Góis, responsável pelo caso.

Ainda de acordo com o delegado, o objetivo de Raimunda era pagar dívidas com cartões e com agiotas.