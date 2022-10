Mulher filmada por frentista em banheiro de posto do Rio diz que está com medo

Filmada enquanto usava o banheiro de um posto de combustível na Lagoa, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, a dentista Laíris Gonçalves de Aguiar disse que está com medo e traumatizada pela situação.

Em entrevista ao RJ1, da TV Globo, ela desabafou: “É uma indignação total. Horrível a sensação. É traumatizante, não desejo pra ninguém. É um dano psicológico surreal. Eu to com medo agora 24 horas e não confio mais em banheiro público. Fica meu alerta para as mulheres”.

Na última sexta-feira (14), Laíris percebeu que estava sendo filmada dentro do banheiro de um posto de gasolina. Com a ajuda do marido, ela conseguiu flagrar o frentista José Lucas Cândido. Ele foi demitido por justa causa e levado para a delegacia.

Laíris contou que o marido rapidamente identificou quem a filmava. “Meu esposo foi atrás. O frentista ficou nervoso, começou a tremer e a negar. Mas conseguimos pegar o telefone e vimos o vídeo de 10 segundos que mostrava o vaso e eu me levantando”, descreveu. A polícia foi chamada, e todos foram para a 14ª DP (Leblon).