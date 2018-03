Mulher explode de prazer com brinquedinho sexual de 40 cm

Foto: reprodução/Internet

Um homem identificado como Ruben Valera Cornejo introduziu um morteiro no corpo da esposa durante uma relação sexual. Alisson Llerena de Mendiburu morreu logo depois de realizar uma perigosa prática sexual com seu parceiro, que é médico. O fato aconteceu em Arequipa, no Sul do Peru, e o suspeito está em liberdade.

De acordo com a imprensa local, a polícia identificou, durante a investigação, o objeto com rastros de sangue e pelos pubianos. O caso aconteceu em novembro, mas só foi divulgado esta semana pela imprensa local.

Em depoimento à polícia local, o médico disse que não lembrava com clareza daquela noite porque ambos estavam embriagados.

“Lembro que chegamos em casa e entramos no quarto. Minha esposa me pediu pra usar brinquedos eróticos. Logo depois eu caí no sono”, afirmou.

Assim que acordou, o homem se deu conta de que a mulher estava inconsciente. Ela estava totalmente ensanguentada e foi levada ao hospital, mas nada pôde ser feito porque ela já estava morta.

O chefe da polícia local, Javier Arana, disse que o artefato tinha cerca de 40 centímetros de comprimento e seis centímetros de largura. “Foram encontrados comprimidos e analgésicos. A suspeita é de que foram usados para reduzir a dor”, comentou.

Ruben Valera Cornejo negou que tenha utilizado um morteiro durante o sexo. O Ministério Público do Peru solicita que o médico fique proibido de deixar o país. Familiares da vítima acusam o homem de feminicídio e pedem pena máxima para o suspeito.