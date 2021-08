Mulher esquartejou o próprio filho recém-nascido, diz laudo

Exames periciais feitos no Instituto Médico Legal (IML) apontaram que um recém-nascido foi esquartejado pela própria mãe e não por animais, como desconfiavam os investigadores da Polícia Civil. Maurilia de Carvalho Sousa foi encontrada em uma casa que fica a cerca de 500 metros do local onde o corpo foi encontrado, em Itaboraí, na Região Metropolitana. O bebê ainda estava com o cordão umbilical e teve os braços e pernas arrancados.

Segundo o delegado Bruno Cleuder de Melo, diretor da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), a mulher decidiu esquartejar a criança para dificultar que alguma pessoa o encontrasse. Presa em flagrante, a mulher foi indiciada pelo crime de homicídio qualificado.

“O perito concluiu que o esquartejamento do bebê foi feito após a morte. A gente esperou o laudo para confirmar se o feto nasceu com vida ou não, mas como o perito concluiu que nasceu com vida, ela foi colocada no crime de homicídio qualificado com emprego de asfixia, porque nosso perito concluiu que a morte se deu por asfixia”, explicou o delegado.