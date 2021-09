Mulher é presa por suspeita de aplicar golpes em estabelecimentos no Rio 

Uma mulher foi detida suspeita de fraudes e crimes patrimoniais. A prisão de Bárbara Elisa aconteceu na última sexta-feira em um salão de beleza na Tijuca, Zona Norte do Rio. Ela lucrou cerca de R$ 50 mil em golpes em diferentes pontos da cidade desde 2018.

De acordo com as investigações, nos últimos meses Bárbara vinha enganando comerciantes e prestadores de serviços usando o Pix. A polícia afirma que Bárbara dizia estar com câncer e sempre apressava o pagamento. Ela fingia fazer um Pix e ora enviava um “comprovante”, um print de uma transação antiga, ora alegava problemas no banco.

“Ela alegava que tinha que ficar pouco tempo no estabelecimento por causa da imunidade baixa. As vítimas ficavam fragilizadas com a situação, e com certeza a vigilância era menor”, explicou o delegado Gabriel Ferrando.

Dissimulada

“Ela fazia o Pix e mostrava. A gente autorizava, até porque o serviço já estava feito. Pelo fato da doença, da aparência, a gente sempre tratou com muito carinho. Jamais desconfiamos de alguma coisa”, disse uma das vítimas, que trabalha em um salão.

Um alerta sobre o golpe foi divulgado numa rede social, e Bárbara Elisa logo foi reconhecida. Na tarde de sexta, a dona do salão que Barbara costumava frequentar chamou os policiais do Segurança Presente, e a mulher foi presa.

Segundo a polícia, pelo menos 11 pessoas relataram ter sido alvo da golpista. O delegado responsável pela investigação diz que também vai apurar se ela está realmente com câncer ou se fingiu estar doente.