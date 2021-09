Mulher é presa por mandar matar namorado após descobrir relação incestuosa

CEARÁ – Uma mulher foi presa na última segunda-feira suspeita de pagar para matar o companheiro e a filha dele após descobrir que o homem mantinha um relacionamento com a enteada e uma terceira pessoa. O caso ocorreu em Canindé, no interior do Ceará. As vítimas foram baleadas na porta de casa e estão internadas.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Maria Aparecida Barroso, de 36 anos, namorava Jaelson Oliveira, de 39, que mantinha um segundo relacionamento, com a própria filha e o genro dele, os dois menores de idade.

Ao descobrir o trisal incestuoso, Maria pagou R$ 3 mil a duas pessoas para que elas matassem pai e filha. O assassinato foi intermediado pelo namorado da filha do seu companheiro. A Polícia Militar informou que poucas horas após crime, prendeu um homem e apreendeu um adolescente de 17 anos, além de um revólver, que teria sido usado no crime.

Segundo a Polícia Civil, o primeiro a saber do relacionamento amoroso entre pai e filha foi o namorado da jovem. Ele aceitou manter um relacionamento a três e contou o caso para a acusada. Em depoimento, ela afirmou que ao descobrir o caso tentou a separação, mas recebia ameaças do companheiro e até pensou em tirar a própria vida.

Diante da situação, ofereceu R$ 3 mil para o namorado da adolescente contratar os executores do crime, ocorrido em junho deste ano. As vítimas foram baleadas na entrada de casa. Ambos foram socorridos para uma unidade de saúde da região. A delegacia aguarda o homem receber alta para ouvir o depoimento dele. Caso seja comprovado o relacionamento dele com a filha, ele poderá responder por estupro de vulnerável.