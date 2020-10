Mulher é presa por envenenar filhos com chumbinho em macarronada

Policiais da Policiais civis da delegacia de Resende (89ª DP), no Sul Fluminese, prenderam na última quarta-feira, uma mulher suspeita de ter envenenado os próprios filhos com chumbinho. O crime aconteceu em dezembro do ano passado, na Região Serrana. quando ela colocou o veneno em uma macarronada e serviu às crianças, uma menina de 6s e um menino de 3 anos.

De acordo com as investigações, Mariana Garcez cometeu o crime para se vingar do ex-companheiro com o qual havia discutido. Durante a refeição, a filha chegou a desconfiar das “bolinhas pretas” do produto para matar ratos na comida. A mãe, no entanto, disse que era tempero.

Mariana e os filhos começaram a passar mal. Após a intoxicação, as crianças foram salvas após uma vizinha chamar uma equipe do Samu. Elas foram hospitalizadas e desde estão ficaram sob custodia do pai.

Procurada desde dezembro

De acordo com as investigações, a mulher estava sendo procurada pela polícia desde de dezembro de 2019, quando o crime ocorreu. A mãe das crianças deve responder por crime de dupla tentativa de homicídio doloso qualificado.