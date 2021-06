Mulher é presa em flagrante após atear fogo na casa do ex-marido

Policiais civis da 62° DP (Imbariê) prenderam na segunda-feira (28), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Thaís Cristina Aparecida. Ela é acusada de atear fogo na casa do ex-marido. O crime ocorreu no fim de semana, segundo a polícia, por conta de ciúmes.

Investigadores foram informados pela vítima que Thaís teria visto o ex com uma mulher na Praça Parque Paulista, no bairro do mesmo nome. Após o episódio, ela seguiu até a casa do homem e colocou fogo no colchão. As chamas se alastraram pela casa e destruiu o imóvel.

A situação só não se agravou e atingiu outras casas porque vizinhos controlaram o incêndio antes da chegada do Corpo de Bombeiros .

Segundo a Polícia Civil, Thaís foi presa em flagrante na casa de parentes que moram no mesmo bairro. Na delegacia ela confessou o crime. A mulher está à disposição da Justiça do Rio.