Mulher é presa após vender celular roubado na Zona Oeste do Rio 

Uma mulher que vendeu um celular roubado em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, foi presa em flagrante por agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu), na última sexta-feira. Na casa da criminosa, os policiais encontraram outros 12 aparelhos, 65 munições de fuzil, R$ 12 mil em espécie, 26 papelotes de maconha e um triturador de ervas.

Titular da unidade policiail, o delegado Celso Gustavo Ribeiro disse que, ao ser presa, a mulher disse que apenas um dos celulares encontrados em sua residência, que era roubado, era seu. Os outros e o restante do material seriam do marido, que depois foi à distrital dizer que as munições, os demais celulares e a maconha eram seus. Os policiais chegaram até a mulher através de uma nova metodologia de investigação adotada pela delegacia para recuperar celulares roubados. Trata-se de um projeto-piloto da Polícia Civil que poderá ser adotado por outras unidades da corporação no estado.

“No momento em que os aparelhos são ativados por um novo usuário, a equipe da delegacia entra em contato para avisar que aquele aparelho é produto de roubo ou furto, solicitando a devolução do mesmo”, conta o delegado.

Aparelho devolvido

No caso da prisão, policiais recuperam o aparelho um dia antes. Ele foi devolvido por uma pessoa que recebeu uma mensagem de WhatsApp encaminhada pela delegacia, informando que o celular havia sido roubado de um estabelecimento comercial em Duque de Caxias.

A partir daí, os policias conseguiram identificar a mulher que vendeu o telefone. Foi pedido, então, uma busca e apreensão na residência dela, que foi aceita pelo Plantão Judiciário entre quinta e sexta-feira. Presa, ela foi autuada por receptação culposa.

Mais de 20 celulares recuperados

Ainda de acordo com o delegado em um mês de trabalho, a 52ª DP já recuperou mais de 20 celulares roubados ou furtados. Os usuários dos aparelhos recebem uma mensagem por WhatsApp pedindo que compareçam à distrital em até 24 horas com a nota fiscal que comprove a compra. Quem não devolver o aparelho corre o risco de ser preso em flagrante pelo crime de receptação.

“Esta é uma mensagem cuja veracidade pode ser checada por meio das redes sociais da Polícia Civil. Nós não marcamos encontros em lugares públicos, como praças e shopping centers. A pessoa é chamada a comparecer à própria delegacia, o que dá legitimidade ao aviso” explica o delegado, dizendo que todos os celulares recuperados são devolvidos aos

donos.

Celso aconselha ainda que as pessoas sempre verifiquem a origem dos aparelhos que desejam comprar, para não correr riscos de cometer um crime. “Procurem lojas e sites com boa reputação. Muitas vezes, os preços baixos podem parecer atrativos e a pessoa acaba cometendo um crime sem saber. Exija sempre a nota fiscal”, sugere.