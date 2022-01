Mulher é presa após tentar matar rival a facadas em briga

Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora –(CPP) de Manguinhos e do Grupamento de Intervenções Táticas (GIT) através de Dados de Inteligência, e ajuda do WhatsApp do Disque Denúncia, prenderam hoje (25), uma foragida da Justiça acusada de uma tentativa de homicídio ocorrida em 2020, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Manuelle de Oliveira Silva, a Manu, de 27 anos, tentou aplicou diversos golpes de faca contra uma mulher durante uma briga.

A criminosa estava sendo monitorada pela SIA/CPP há cerca de um mês e em operação integrada com o GIT, foi localizada dormindo em sua residência, na Rua Leopoldo Bulhões, em Benfica, Zona Norte do Rio, e não ofereceu resistência à prisão.

Contra ela foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado. A ocorrência foi conduzida a 21ª DP (Bonsucesso) onde foi tomada todas as medidas cabíveis e cumprido o mandado de prisão. A detenta foi encaminhada para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.