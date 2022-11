Mulher é morta em tentativa de assalto na Vila da Penha

Uma mulher de 54 anos foi morta durante uma tentativa de assalto na noite da última segunda-feira (7), na Avenida Meriti, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio. Ontem (8), familiares da vítima foram até o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a liberação do corpo da vítima.

Os parentes informaram que a vítima estava acompanhada de seu chefe quando foi baleada. Cláudia Lobo Pinheiro foi atingida ao tentar fugir depois de ser abordada por criminosos que tentavam roubar o seu carro, na altura da esquina da Rua Antônio Storino.

Segundo uma familiar, a vítima já havia sofrido um assalto há um tempo e, por conta do trauma vivido, vendeu seu carro. No momento da tentativa de assalto ela estava com seu chefe, com quem costumava pegar carona para casa após o trabalho.

De acordo com a Polícia Civil, diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria do crime.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídio da Capital (DHC). Ainda não há informações sobre o velório e enterro de Cláudia.