Mulher é morta com socos e garrafadas na Zona Norte do Rio

Uma mulher de 30 anos foi morta com socos e garrafadas, no Morro do Urubu, em Paciência, na Zona Norte do Rio, na noite da última sexta-feira. O 3º BPM (Méier) informou que a corporação foi acionada para verificar uma ocorrência na Rua Pequi, na comunidade do Urubu, e ao chegar no local já encontrou Tamires Blanco morta.

Amigos e familiares da vítima acusam o companheiro dela, Dilson Araújo, como responsável pelo crime. Este é o quarto caso de feminicídio no Rio e Grande Rio só este ano.

Tamires Blanco foi encontrada com ferimentos na cabeça e a filha, um bebê de 11 meses, fruto do casamento com Dilson Araújo, em cima dela. Ela também deixa um filho de outro relacionamento. O casal estava junto há dois anos. Segundo familiares, o relacionamento era cheio de idas e vindas e brigas constantes.

A vítima chegou a procurar a polícia em junho do ano passado e conseguiu uma medida protetiva contra o companheiro. Na ocasião, ela disse que foi agredida por cerca de três horas. No entanto, eles voltaram a morar juntos pouco tempo depois.

“Esse crápula fez isso com ela. Encontrei ela no chão com a filha em cima. Passamos o Ano Novo juntos, eles estavam super bem. Ninguém imaginava. Ele foi tão frio que não pensou nem na filha dele”, disse uma prima de Tamires em entrevista ao jornalismo da Re de Globo.