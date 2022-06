Mulher é executada a tiros em Itatiaia, no Sul Fluminense

Uma mulher, de 41 anos, foi morta com vários tiros na manhã de quarta-feira (22) em Itatiaia, município do Sul Fluminense. O crime aconteceu na Rua Capitão João Ferreira, no bairro Vila Esperança.

Segundo a Polícia Militar, um familiar da vítima disse que três homens, entre eles o chefe do tráfico de drogas da localidade, teriam cometido o assassinato por ela passar informações do tráfico à polícia. O local do crime passou por perícia e, em seguida, o corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal.

Horas depois do homicídio, a PM levantou informações de que dois suspeitos de envolvimento no assassinato estariam escondidos em uma residência no bairro Paraíso, em Resende (RJ). Os agentes foram até o endereço e prenderam os suspeitos. Eles confessaram o crime e contaram onde tinham escondido o revólver utilizado no assassinato.

A Polícia Civil investiga se houve a participação de um terceiro envolvido no crime, como relatou um familiar da vítima.