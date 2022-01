Mulher é estrangulada por homem após perder controle do carro e causar batida

Uma mulher foi morta por estrangulamento na noite do último domingo (16), após uma batida entre dois veículos, na altura do quilômetro 128 da Rodovia Amaral Peixoto, a RJ 106, no bairro de Florestinha, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) foi acionado para o local para verificar um acidente com uma vítima no local.

Maria Augusta Baião, de 68 anos, perdeu o controle do veículo e bateu no carro de Rogério Oliveira da Silva, 33, que teria ido até o carro dela e, segundo testemunhas, a teria estrangulado até a morte.

Depois de matar a condutora, ele foi agredido por pessoas que estavam no local e precisou ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tamoios por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil foi acionada e o caso foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio) que investiga o crime.