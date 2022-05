Mulher é estrangulada e estuprada na Região Metropolitana do Rio

Uma mulher foi encontrada morta com sinais de estupro e estrangulamento na manhã do domingo (8), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Testemunhas contaram à polícia que o corpo foi encontrado no meio de um matagal por um morador da região.

Rita de Cássia Peres, de 47 anos, teve as roupas arrancadas durante o crime. O caso ocorreu na Rua Francisco Lengruber Portugal, no bairro Santa Isabel.

De acordo com familiares, a vítima sempre utilizava o caminho para voltar para casa. Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que o corpo tinha marcas de luta corporal, inclusive resquícios de pele e cabelo debaixo das unhas, além de sinais de estrangulamento e estupro.

Familiares da vítima estão no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, ontem (9), para fazer o reconhecimento do corpo, que passou por uma perícia para verificar se a mulher foi estuprada. Rita de Cássia deixou três filhos, um de 18 anos e dois menores, de 17 e 13 anos. Ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).