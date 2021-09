Foto – Violência

Mulher é espancada até a morte em Cascadura

Vítima foi levada para a UPA da região, mas não resistiu

Uma mulher foi espancada até a morte em Cascadura, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira. Segundo relatos, Darah Moreira Duarte, vendia balas na região e teria cobrado um valor de R$25 à agressora. Em um vídeo que mostra a sessão de espancamento, a vítima é arrastada pelo chão com socos e pontapés enquanto outras pessoas incentivam as agressões.

Darah foi socorrida e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Madureira, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ela não resistiu e já chegou sem vida à unidade. O corpo já foi removido para o IML. A família agora tenta levantar dinheiro para realizar o sepultamento.