Mulher é esfaqueada na frente das filhas; marido é suspeito

Uma mulher de 23 anos foi esfaqueada na última quinta-feira (9), na Comunidade do Caramujo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O principal suspeito é o marido da vítima, identificado como Daniel Ribeiro. Ele está sendo procurado pela Polícia Civil.

Testemunhas relataram que por volta das 5h, Daniel atacou Cláudia Elen Gomes da Silva enquanto ela dormia ao lado das duas filhas do casal, de 2 e 3 anos. Além das duas crianças, fruto do relacionamento deles, outro filho da vítima, de 7 anos, e a irmã da vítima, de 12 anos, também presenciaram o ataque.

Depois do crime, a menina de 12 anos conseguiu sair da casa e avisar os vizinhos. Parentes contaram que a maioria dos golpes foi desferida na altura do pescoço e no tórax.

Claudia foi socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Os familiares informaram que ela está em coma e que seu estado de saúde é grave. Os médicos informaram que a paciente teve pulmões e tórax perfurados e pode perder a fala.

As agressões foram registradas na delegacia da região como tentativa de feminicídio. Além das facadas, a irmã mais velha de Claudia disse em depoimento que acredita que Daniel tinha o plano de incendiar a casa onde a família estava. Segundo ela, uma garrafa de gasolina foi encontrada na cozinha do imóvel.

“O companheiro foi indiciado por tentativa de feminicídio. Já fizemos a representação da prisão dele e a vítima vai ser ouvida quando se recuperar”, explicou o delegado Geraldo Assed, titular da 76ª DP (Niterói).