Mulher é encontrada morta em Inhoaíba, na Oeste do Rio

Uma mulher foi vítima de feminicídio na madrugada de hoje (28), em Inhoaíba, Zona Oeste do Rio. Ela foi identificada como Vitória Lima Martins. O assassino foi preso em flagrante por policiais militares ao lado do corpo. Rodrigo da Silva Nascimento estava ferido e foi atendido no Hospital Municipal Rocha Faria.

Segundo a PM, o 40º BPM (Campo Grande) foi acionado para uma ocorrência de feminicídio. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O suspeito já foi preso duas vezes por pensão alimentícia e tráfico de drogas. Tem passagens ainda por estupro, ameaça, injúria e extorsão.