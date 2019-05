Mulher é baleada, atropela três e morre após carro bater em árvore

Por Antonio Carlos

horahmunicipios@gmail.com

Mais um caso estarrecedor da violência sem controle no Rio de Janeiro. A médica Danielle Vivian Lasmar de Almeida morreu após ser baleada numa tentativa de assalto, perder o controle do veículo, atropelar três pessoas e bater em um poste, na manhã de ontem. O crime aconteceu no Maracanã, Zona Norte do Rio.

De acordo com testemunhas, os criminosos dispararam pelo menos 15 tiros contra o veículo da vítima que foi alvejada nas costas. Mesmo ferida, Daniele tentou seguir viagem, mas perdeu o controle do carro na Rua General Canabarro, em frente ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet). Ela ainda chegou a bater em um hidrante e arrancou uma árvore.

Sem ferimentos graves

De acordo com informações, os feridos são um segurança do Cefet, um aluno da Faetec – que foram socorridos numa ambulância dos bombeiros – e uma funcionária da Petrobras, que foi atendida no local e não teve ferimentos graves. Os feridos foram identificados pelos bombeiros como Ribamar Ferreira, de 58 anos, e um estudante de 16 anos. Eles foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio.

A polícia investiga se o roubo do carro do engenheiro Gelson dos Santos tem relação com a morte da médica. Segundo policiais, ele contou que estava parado no sinal da Rua Morais e Silva quando um rapaz armado tentou roubar o carro que estava na sua frente.

O motorista deu uma arrancada, e o ladrão veio em direção ao carro dele. O marginal, então, que estava com uma pistola fez sinal pra que ele e o filho saíssem do carro e fugiu no veículo de Gelson. O carro do engenheiro foi abandonado sobre a calçada a cerca de 150 metros de onde a médica atropelou três pessoas.