Mulher é atropelada e morta por trem da SuperVia na Zona Oeste do Rio

Uma mulher que não teve a identidade divulgada morreu após ser atropelada por um trem da SuperVia próximo à estação Benjamim Dumont, em Cosmos, bairro da Zona Oeste do Rio, na sexta-feira (12).

O corpo da vítima foi totalmente mutilado após ser atingido por uma das composições da concessionária. Ainda não há informações se no local do acidente existe uma passagem clandestina sobre a linha férrea. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as causas.