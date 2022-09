Mulher é assassinada com 12 facadas em cidade da Região dos Lagos do RJ

Queite Marrone Lourenço Barão, de 35 anos, foi assassinada com 12 facadas dentro do banheiro de sua própria casa em Rio das Ostras, Região dos Lagos do RJ, na tarde da última quarta-feira (31). O delegado Ronaldo Andrade Cavalcante, titular da 128º DP (Rio das Ostras), informou que o autor do crime é o companheiro da vítima, que foi preso em flagrante.

Segundo informações, parentes e vizinhos de Queite ligaram para o Corpo de Bombeiros após ouvirem pedidos de socorro. Após o crime, Cleidiomar Silveira Gonçalves, 34, depois tentado se matar. Ele se esfaqueou no pescoço e no abdômen e foi socorrido por bombeiros e levado para a UPA da cidade.

Em depoimento, uma sobrinha da vítima disse que o relacionamento do casal sempre foi abusivo e que ambos passaram a morar em casas separadas após diversas brigas por ciúmes. A jovem, que mora ao lado da casa da tia, afirmou que Cleidiomar já havia ameaçado matar Queite e que, no dia do crime, ouviu a tia gritando no banheiro.

Ela relatou que tentou ajudá-la, mas a porta estava fechada e suja de sangue. Contou ainda que pediu ajuda na rua e, quando conseguiu entrar no cômodo, encontrou ele caído sobre o corpo da tia e gritava: “Eu te matei, Queite, eu te matei”.

A mulher tinha três filhos: de 14 anos, de 16 e de 18. Nenhum deles é fruto do casamento com Cleidiomar, que não tinha passagens pela polícia. Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.

Queite é mais um caso de feminicídio, que teve aumento de 18,75%, de janeiro a julho, no Estado do Rio em relação ao mesmo período do ano passado.