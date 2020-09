Mulher é assassinada a tiros na garagem de casa; ex é o principal suspeito

O assassinato de Mara Cristina Tavares Damasceno, de 55 anos, dentro da garagem da casa onde ela morava, no bairro Parque Corrientes, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foi registrado por câmeras de segurança. O vídeo mostra quando um homem desce de uma caminhonete que estava parada na frente da casa da vítima. A caminhonete seria do ex-companheiro da vítima, segundo a Polícia Civil.

As imagens mostram quando o homem caminha na direção de Mara e ela entra na garagem, tentando fugir dele. Em seguida, o homem vai até o portão da garagem, que está aberto, e atira. Depois dos disparos, o homem volta para o carro e vai embora.

De acordo com a polícia, um pedido de prisão preventiva do suspeito já foi enviado à Justiça. Os agentes fazem buscas por ele nesta quarta-feira (16). Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a solucionar o caso pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelo telefone (22) 2726-5285. O anonimato é garantido.