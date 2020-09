Mulher é agredida e torturada por traficantes após denunciar estupro da filha em favela da Zona Norte do Rio

Uma mulher e seus seis filhos, que eram mantidos em cárcere privado por traficantes da favela do Muquiço, em Guadalupe, Zona Norte do Rio, foram resgatados por policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) na manhã de ontem.

A corporação informou que a vítima tinha ido até os criminosos reclamar que sua filha havia sido estuprada e acabou sendo agredida e torturada.

Os PMs foram alertados sobre o crime através de denúncia e conseguiram resgatar a mulher na Rua Osmar Lins. Ela apresentava ferimentos pela corpo. Os filhos, todos menores de idade, entre os quais, a mais velha, que está grávida de seis meses, não ficaram feridos.

Ainda segundo informações da PM, a mulher estava sendo mantida no local, aguardando ordem do chefe do tráfico local, conhecido como Grisalho, para ser executada. A Subsecretaria de estado de Vitimados do Rio vai prestar auxílio à família. Após ter sido resgatada, a mulher foi levada para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste. O caso foiregistrado na 35ª DP (Campo Grande).