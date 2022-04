Mulher com criança de colo roda com metralhadora .50 na Rodoviária Novo Rio

Polícia Civil informou que marido da jovem, que tentava viajar para o Pará, é chefe do Comando Vermelho Norte e está foragido

Uma mulher com criança de colo foi presa em flagrante na Rodoviária Novo Rio, Zona Norte da capital carioca, na noite da última quarta-feira, após agentes da Polícia Civil encontrarem uma metralhadora calibre .50 em sua bagagem.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) informou que Ana Caroline Ferreira Trindade, de 24 anos, tentava viajar com a filha de sete meses para Belém do Pará. Em uma das malas, havia o armamento, que tem força para derrubar um helicóptero.

De acordo com a especializada, Ana Caroline é ligada ao Comando Vermelho Norte, e o marido, Hemerson Gernan Gouveia da Silva, é um dos líderes da facção criminosa. Ele é considerado foragido.

Mercado negro

De acordo com as investigações, a mulher adquiriu o armamento no Complexo da Penha. No mercado negro, seu valor gira em torno de R$ 250 mil.

Ana foi conduzida à sede da DRE, na Cidade da Polícia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A DRE conta com a apoio da população para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado e, para isso, coloca à disposição o telefone (21) 98596-7485 para denúncias anônimas. Sigilo garantido.