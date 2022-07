MPRJ realizou operação contra policiais acusados de extorquir criminosos na Baixada Fluminense

Dois policiais civis da 64ª DP (São João de Meriti) foram presos na quinta-feira (7) durante operação do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Eles são acusados de extorquir criminosos em ações policiais e foram alvos da Operação Inimigo Íntimo, que teve o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal de São João de Meriti contra três agentes. Os presos são Ruben José de Souza Neto, conhecido como ‘Neto’, e Carlos Alison Ramos da Silva, o ‘Alison’. André Luis Avoglio Ramos, o ‘André Chupeta’, também é um dos alvos.

De acordo com as investigações, o trio extorquia criminosos em troca de não conduzi-los à delegacia. Em outros casos, ainda segundo o MP, os agentes apresentavam parcialmente a ocorrência, dando brechas para a possibilidade de fiança. Os crimes teriam sido praticados pelo menos até o dia 29 de junho de 2017 no estado do RJ, e em especial no município da Baixada Fluminense. As investigações que levaram à identificação do grupo criminoso tiveram início após a delação premiada de um denunciado em investigação anterior.